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Луганщина: місто Лисичанськ залишилось без води до кінця війни

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 15:40
руйнування в Лисичанську. фото з Telegram Гайдая

Комунікації в Луганській області майже повністю знищені внаслідок бойових дій, через це водопостачання у місті Лисичанську не вдасться відновити до завершення воєнних дій.

Джерело: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням.

Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі".

Деталі: За словами Гайдая, без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк  - тобто майже всі вільні міста області. Водоканали не функціонують.

Є населені пункти в громадах, де вода частково є, але повідомляти про них влада не буде, щоб цим не скористалися загарбники, пояснює очільник ОВА.

Теми: Луганська областьвійнавода
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