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Луганщина: город Лисичанск остался без воды до конца войны

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 15:40
Луганщина: город Лисичанск остался без воды до конца войны
разрушения в Лисичанске. фото с Telegram Гайдая

Коммуникации в Луганской области почти полностью уничтожены в результате боевых действий, поэтому водоснабжение в городе Лисичанске не удастся возобновить до завершения военных действий.

Источник: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Коммуникации на Луганщине уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением.

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Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны".

Детали: По словам Гайдая, без воды также Рубежное, Попасная, Северодонецк - то есть почти все свободные города области. Водоканалы не работают.

Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, но сообщать о них власти не будут, чтобы этим не воспользовались захватчики, поясняет глава ОВА.

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Темы: Луганская областьвойнавода
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