Байден запропонує використати вилучені у російських олігархів активи на компенсації Україні

Президент США Джо Байден надішле до Конгресу пропозицію щодо всеосяжного законодавчого пакету, який посилить повноваження уряду щодо притягнення Росії та російських олігархів до відповідальності за війну проти України.

Про це йдеться у заяві Білого дому, пише "Європейська правда".

Цей пакет пропозицій створить нові повноваження щодо конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати виручені кошти на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти.

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Пропозиції включають:

- створення спрощеного адміністративного органу для арешту та конфіскації активів підсанкційних олігархів;

- уможливлення передачі Україні доходів від конфіскованого майна клептократів для відшкодування шкоди російської агресії;

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- придушення спрощення ухилення від санкцій: ця пропозиція дозволить конфіскувати майно, яке російські олігархи використовують для полегшення ухилення від санкцій. Відповідно до чинного законодавства, Сполучені Штати можуть конфіскувати доходи від порушень санкцій, але вони не можуть конфіскувати майно, яке використовується для сприяння порушенню санкцій. Ця пропозиція заповнює цю прогалину.

- розширення ліміту часу для контролю за грошима: ця пропозиція покращить здатність Сполучених Штатів здійснювати переслідування за відмивання грошей (і конфіскації після засудження) за іноземні злочини, продовживши термін давності з 5 до 10 років.