Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине

Четверг, 28 апреля 2022, 16:20

Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение о всеобъемлющем законодательном пакете, который усилит полномочия правительства по привлечению России и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда".

Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству США использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.

Реклама:

Предложения включают:

- создание упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов подсанкционных олигархов;

- возможность передачи Украине доходов от конфискованного имущества клептократов для возмещения ущерба от российской агрессии;

ВИДЕО ДНЯ

- подавление упрощения уклонения от санкций: это предложение позволит конфисковать имущество, используемое российскими олигархами для облегчения уклонения от санкций. Согласно действующему законодательству, США могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Это предложение восполняет этот пробел.

- расширение лимита времени для контроля за деньгами: это предложение улучшит способность Соединенных Штатов проводить преследование за отмывание денег (и конфискации после осуждения) за иностранные преступления, продлив срок давности с 5 до 10 лет.

Темы: БайденСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: