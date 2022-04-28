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НАТО готове роками підтримувати Київ у війні з Росією

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 17:07

НАТО готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включаючи допомогу Києву у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем.

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки ", - сказав Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.

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Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

"Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки", – сказав Столтенберг.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО.

Теми: НАТОвійна
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