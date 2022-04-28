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НАТО готово годами поддерживать Киев в войне с Россией

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 17:07

НАТО готов поддерживать Украину в войне против России на протяжении многих лет, включая помощь Киеву в переходе от вооружений советских времен к современным западным вооружениям и системам.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - сказал Столтенберг на молодежном саммите в Брюсселе.

Глава НАТО заявил, что Запад будет продолжать оказывать максимальное давление на президента России, чтобы он прекратил вторжение в Украину, посредством санкций и экономической, а также военной помощи Киеву.

"Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине транзитом, переходом от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандарту НАТО, что также потребует дополнительной подготовки", – сказал Столтенберг.

Большинство тяжелого вооружения, которое страны НАТО прислали Украине, является советским оружием, все еще находящимся на складах восточноевропейских государств-членов НАТО, но Соединенные Штаты и некоторые другие союзники начали поставлять Киеву западные гаубицы.

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Темы: НАТОвойна
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