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Медведєв порівняв Бундестаг з нацистами через рішення про зброю для України

"Європейська правда"Четвер, 28 квітня 2022, 17:19

Заступник глави Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмітрій Медведєв порівняв Бундестаг з його нацистськими попередниками через підтримку ним поставок важкого озброєння для України.

Про це він написав у своєму Телеграмі, повідомляє "Європейська правда".

"Мабуть, німецьким законодавцям не дають спокою лаври їхніх попередників, які засідали у німецькому парламенті під іншою назвою у минулому столітті" - зазначив Медведєв.

"Це сумно для парламенту. Сумно закінчується" - пригрозив він.

Раніше прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що постачання західної зброї Україні становить загрозу безпеці європейського континенту.

Як відомо, у четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Теми: НімеччинаМедведєв
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