Медведєв порівняв Бундестаг з нацистами через рішення про зброю для України
Заступник глави Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмітрій Медведєв порівняв Бундестаг з його нацистськими попередниками через підтримку ним поставок важкого озброєння для України.
Про це він написав у своєму Телеграмі, повідомляє "Європейська правда".
"Мабуть, німецьким законодавцям не дають спокою лаври їхніх попередників, які засідали у німецькому парламенті під іншою назвою у минулому столітті" - зазначив Медведєв.
"Це сумно для парламенту. Сумно закінчується" - пригрозив він.
Раніше прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що постачання західної зброї Україні становить загрозу безпеці європейського континенту.
Як відомо, у четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.