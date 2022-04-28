Медведєв порівняв Бундестаг з нацистами через рішення про зброю для України

Заступник глави Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмітрій Медведєв порівняв Бундестаг з його нацистськими попередниками через підтримку ним поставок важкого озброєння для України.

Про це він написав у своєму Телеграмі, повідомляє "Європейська правда".

"Мабуть, німецьким законодавцям не дають спокою лаври їхніх попередників, які засідали у німецькому парламенті під іншою назвою у минулому столітті" - зазначив Медведєв.

"Це сумно для парламенту. Сумно закінчується" - пригрозив він.

Раніше прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що постачання західної зброї Україні становить загрозу безпеці європейського континенту.

Як відомо, у четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.