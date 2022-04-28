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Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 17:19

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев сравнил Бундестаг с его нацистскими предшественниками из-за поддержки им поставок тяжелого вооружения для Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в немецком парламенте под другим названием в прошлом веке", - отметил Медведев.

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"Это грустно для парламента. Печально заканчивается", - пригрозил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине представляют угрозу безопасности европейского континента.

Как известно, в четверг немецкий Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

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Темы: ГерманияМедведев
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