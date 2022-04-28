Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 17:19

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев сравнил Бундестаг с его нацистскими предшественниками из-за поддержки им поставок тяжелого вооружения для Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в немецком парламенте под другим названием в прошлом веке", - отметил Медведев.

"Это грустно для парламента. Печально заканчивается", - пригрозил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине представляют угрозу безопасности европейского континента.

Как известно, в четверг немецкий Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Темы: ГерманияМедведев
Главное сегодня

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Из-за нехватки горючего киевлян просят не ездить на собственных авто

фото Тотальный контроль и гетто: мариупольцам раздают "правила" жизни в оккупации – советник мэра

Харьковщина: ВСУ отбили стратегически важный населенный пункт возле Харькова

Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Все новости...
Германия
Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине
В Бундестаге проходят дебаты по оружию для Украины
В правительстве Германии боятся рецессии в случае эмбарго на российскую энергию
Последние новости
18:41
Планировал сдать город оккупантам: в Сумской области задержан глава ОТО
18:32
Посол Британии вернулась в Киев
18:27
Поезда в Одессу отменены на время комендантского часа 1-3 мая
18:20
На Киевщине поймали российского пулеметчика: заблудился и прятался
18:20
"Газпром" первой из российских компаний уходит с западных бирж по требованию Кремля
18:08
Испанский корабль с 200 тоннами военного груза для Украины прибыл в Польшу
18:03
В этом году для переселенцев выделят 53 тысячи квартир – ОП
18:01
Итальянская Eni официально опровергла намерение оплачивать российский газ рублями
18:00
Херсонщина: оккупационным "мэру" и "губернатору" светит пожизненное за госизмену
17:59
В Укрпочте анонсировали продажу мерча с "российским кораблем"
Все новости...