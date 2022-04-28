Нідерланди надішлють в Україну групу експертів для збору доказів про військові злочини РФ

Нідерланди надішлють в Україну групу судово-медичних експертів для збору доказів про військові злочини у рамках розслідування, розпочатого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Про це повідомило нідерландське інформаційне агентство ANP із посиланням на кілька джерел, близьких до цього питання, пише "Європейська правда".

За даними видання, про рішення відправити "кілька десятків" нідерландських фахівців буде оголошено у п'ятницю на щотижневому засіданні Кабінету міністрів.

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Головний прокурор МКС Карім Хан раніше підписав угоду з генеральними прокурорами Литви, Польщі та України про участь у спільній слідчій групі для розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими з початку війни.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.

Через російське вторгнення ведеться робота над тим, щоби притягнути до відповідальності особисто керівників РФ. Деталі у статті Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України.