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Нидерланды отправят в Украину группу экспертов для сбора доказательств о военных преступлениях РФ

Четверг, 28 апреля 2022, 18:52

Нидерланды направят в Украину группу судебно-медицинских экспертов для сбора доказательств о военных преступлениях в рамках расследования, начатого Международным уголовным судом в Гааге.

Об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на несколько источников, близких к этому вопросу, пишет "Европейская правда".

По данным издания, о решении отправить "несколько десятков" нидерландских специалистов будет объявлено в пятницу на еженедельном заседании Кабинета министров.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подписал соглашение с генеральными прокурорами Литвы, Польши и Украины об участии в совместной следственной группе для расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими военными с начала войны.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений РФ в Украине и выступила за создание международного трибунала.

Из-за российского вторжения ведется работа над тем, чтобы привлечь к ответственности лично руководителей РФ. Подробности в статье Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины.

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