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На Херсонщині окупанти змушують вчителів перейти на російську програму – облрада

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 19:37
На Херсонщині окупанти змушують вчителів перейти на російську програму – облрада
pixabay.com

У Генічеську Херсонської області російські окупанти вимагають від директорів шкіл подати списки вчителів, які готові з 1 вересня викладати за російською програмою.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook

Дослівно: "Сьогодні в Генічеську орки разом із місцевими колаборантами примусово збирали директорів шкіл громади і висунули їм ультиматум – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати роботу за російською програмою.

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Тих вчителів, хто погоджується, влітку збираються відправляти до Криму на перепідготовку. Решту погрожують вигнати з роботи".

Деталі: Соболевський висловив сподівання, що до 1 вересня Херсонська область "не лише вже буде вільна від орків, а й почне відбудовуватись".

Теми: Херсонська областьокупаціяосвіта
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