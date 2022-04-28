На Херсонщине оккупанты заставляют учителей перейти на русскую программу – облсовет

В Геническе Херсонской области российские оккупанты требуют от директоров школ подать списки учителей, готовых с 1 сентября преподавать по русской программе.

Источник: первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook

Дословно: "Сегодня в Геническе орки вместе с местными коллаборантами принудительно собирали директоров школ громады, и выдвинули им ультиматум – подать списки учителей, которые готовы с первого сентября продолжать работу по русской программе.

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Тех учителей, кто согласен, летом собираются отправлять в Крым на переподготовку. Остальных угрожают выгнать с работы".

Детали: Соболевский выразил надежду, что к 1 сентября Херсонская область "не только уже будет свободна от орков, но и начнёт отстраиваться".