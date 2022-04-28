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У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал

Мазуренко Альона Четвер, 28 квітня 2022, 20:38
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У Києві перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко та машини, де були співробітники Служби безпеки. 

Джерело: відео, котре опублікував Ляшко у Facebook, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: Ляшко стверджує, що автомобілі правоохоронців порушили ПДР і поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками.

Після аварії він почав сваритися із водієм та пасажиром Lexus на службових номерах.  

Згодом на ДТП відреагували в СБУ. Факт аварії підтвердили, проте закликали колишнього політика не перетворювати ДТП на шоу.

Дослівно СБУ: "Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата.

У разі доведення вини та після ухвалення відповідного судового рішення, водій обов’язково понесе відповідальність, передбачену законом.

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СБУ проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень.

При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців".

В СБУ також повідомили, що на місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації усіх обставин інциденту.

За інформацією УП, у ДТП з Ляшком потрапив Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"). Дука був на місці пасажира службової автівки.

 
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Пряма мова Ляшка: "Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху - поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП.

У нашому авто було чотири людини, двоє постраждалих".

Деталі: Ляшко заявляє, що ПДР порушила ще одна машина на службових номерах Mercedes, але вона зникла з місця події.

Відзначимо, що на відео, котре опублікував колишній нардеп, на ньому помітна кобура з пістолетом.

На лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені документи з символікою СБУ і КМДА.

Зазвичай, чорні автомобільні номери використовують на автомобілях ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, МВС, Нацгвардії і тд.

Теми: Ляшко ОлегСБУДТП
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