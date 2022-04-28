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У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал

Альона Мазуренко Четвер, 28 квітня 2022, 20:38
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
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У Києві перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко та машини, де були співробітники Служби безпеки. 

Джерело: відео, котре опублікував Ляшко у Facebook, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: Ляшко стверджує, що автомобілі правоохоронців порушили ПДР і поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками.

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Після аварії він почав сваритися із водієм та пасажиром Lexus на службових номерах.  

Згодом на ДТП відреагували в СБУ. Факт аварії підтвердили, проте закликали колишнього політика не перетворювати ДТП на шоу.

Дослівно СБУ: "Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата.

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У разі доведення вини та після ухвалення відповідного судового рішення, водій обов’язково понесе відповідальність, передбачену законом.

СБУ проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень.

При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців".

В СБУ також повідомили, що на місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації усіх обставин інциденту.

За інформацією УП, у ДТП з Ляшком потрапив Сергій Дука - заступник начальника ГУ "Д" (раніше ГУ "К"). Дука був на місці пасажира службової автівки.

 
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Пряма мова Ляшка: "Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху - поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП.

У нашому авто було чотири людини, двоє постраждалих".

Деталі: Ляшко заявляє, що ПДР порушила ще одна машина на службових номерах Mercedes, але вона зникла з місця події.

Відзначимо, що на відео, котре опублікував колишній нардеп, на ньому помітна кобура з пістолетом.

На лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені документи з символікою СБУ і КМДА.

Зазвичай, чорні автомобільні номери використовують на автомобілях ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, МВС, Нацгвардії і тд.

Теми: Ляшко ОлегСБУДТП
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