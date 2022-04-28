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Прем'єр Болгарії переконаний, що Україна виграє війну з РФ

Четвер, 28 квітня 2022, 19:48

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков висловив переконання, що Україна виграє війну, розпочату Росією.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Україна виграє цю війну. І усі демократичні країни будуть стояти на вашій стороні. На мою думку, немає жодного сумніву, що це буде єдиний підсумок, який відбудеться", - заявив Петков.

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Він висловив побажання знову приїхати до України, щоб відзначити її перемогу у війні і її рух вперед до набуття членства в європейській родині.

Він сказав, що йому було важливо на власні очі побачити наслідки війни в Україні. В ході візиту до Києва Петков також відвідав зруйновані росіянами Бородянку і Бучу.

"Я був зворушений, коли побачив житлові будинки, які зазнали бомбардувань у невеличкій громаді, яка навіть не має військових поруч. Найбільш зворушлива картина, яку я сьогодні побачив, - це була дитяча іграшка серед уламків житлового будинку, розбитого російською ракетою. Тож, я не можу сказати, що це воєнна операція або спеціальна операція - це війна проти мирних людей", - сказав Петков.

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Він додав, що тепер не шкодує, що звільнив міністра оборони за те, що той назвав війну Росії проти України "спеціальною операцією".

Теми: БолгаріявійнаРосія
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