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Премьер Болгарии убежден, что Украина выиграет войну с РФ

Четверг, 28 апреля 2022, 19:48

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков убежден, что Украина выиграет войну, начатую Россией.

Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Украина выиграет эту войну. И все демократические страны будут стоять на вашей стороне. На мой взгляд, нет никакого сомнения, что это будет единственный итог, который состоится", - заявил Петков.

Он выразил пожелание снова приехать в Украину, чтобы отметить ее победу в войне и ее движение вперед к членству в европейской семье.

Он сказал, что ему было важно собственными глазами увидеть последствия войны в Украине. В ходе визита в Киев Петков также посетил разрушенные россиянами Бородянку и Бучу.

"Я был тронут, когда увидел жилые дома, подвергшиеся бомбардировкам в небольшой общине, даже не имеющей военных рядом. Самая трогательная картина, которую я сегодня увидел, - это была детская игрушка среди обломков жилого дома, разбитого российской ракетой. Итак, я не могу сказать, что это военная операция или специальная операция – это война против мирных людей", – сказал Петков.

Он добавил, что теперь не жалеет, что уволил министра обороны за то, что тот назвал войну России против Украины "специальной операцией".

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Темы: БолгариявойнаРосcия
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