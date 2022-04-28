Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 19:49
У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети
димовий слід у небі над Одесою, фото Суспільне Одеса

В Одесі у четвер ввечері пролунало декілька вибухів. Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили 3 ворожі ракети.

Джерело: Марченко в Telegram, Суспільне Одеса

Пряма мова Марченка: "Буквально щойно підрозділами нашої протиповітряної оборони у небі над Одеським районом було збито 3 ворожі ракети".

Реклама:

Дослівно: "В Одесі пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук заявив, що небо під контролем повітряних сил".

Деталі: За словами Марченка, ввечері 27 квітня окупанти намагалися за допомогою дрона здійснити розвідку, але українські захисники збили ворожий БПЛА. 

У небі над Одесою було видно димовий слід.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Одесавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: