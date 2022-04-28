У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети
Четвер, 28 квітня 2022, 19:49
В Одесі у четвер ввечері пролунало декілька вибухів. Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили 3 ворожі ракети.
Джерело: Марченко в Telegram, Суспільне Одеса
Пряма мова Марченка: "Буквально щойно підрозділами нашої протиповітряної оборони у небі над Одеським районом було збито 3 ворожі ракети".
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Дослівно: "В Одесі пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук заявив, що небо під контролем повітряних сил".
Деталі: За словами Марченка, ввечері 27 квітня окупанти намагалися за допомогою дрона здійснити розвідку, але українські захисники збили ворожий БПЛА.
У небі над Одесою було видно димовий слід.
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