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В небе над Одесской областью сбили 3 вражеские ракеты

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 19:49
В небе над Одесской областью сбили 3 вражеские ракеты
дымовой след в небе над Одессой, фото Суспільне Одеса

В Одессе в четверг вечером раздалось несколько взрывов. Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вражеских ракеты.

Источник: Марченко в TelegramСуспільне Одеса

Прямая речь Марченко: "Буквально только-что подразделениями нашей противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты 3 вражеских ракеты".

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Дословно: "В Одессе раздались взрывы. Представитель ОВА Сергей Братчук заявил, что небо под контролем воздушных сил".

Детали: По словам Марченко, вечером 27 апреля оккупанты пытались с помощью дрона осуществить разведку, но украинские защитники сбили вражеский БПЛА.

В небе над Одессой был виден дымовой след.

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Темы: Одессавзрыв
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