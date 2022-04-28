В небе над Одесской областью сбили 3 вражеские ракеты
Четверг, 28 апреля 2022, 19:49
В Одессе в четверг вечером раздалось несколько взрывов. Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вражеских ракеты.
Источник: Марченко в Telegram, Суспільне Одеса
Прямая речь Марченко: "Буквально только-что подразделениями нашей противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты 3 вражеских ракеты".
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Дословно: "В Одессе раздались взрывы. Представитель ОВА Сергей Братчук заявил, что небо под контролем воздушных сил".
Детали: По словам Марченко, вечером 27 апреля оккупанты пытались с помощью дрона осуществить разведку, но украинские защитники сбили вражеский БПЛА.
В небе над Одессой был виден дымовой след.
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