Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти планують створення "Південної Русі" на території України – ЗМІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 20:12
Окупанти планують створення Південної Русі на території України – ЗМІ
"Схеми"

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою "Південна Русь" на захоплених російською армією українських територіях.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: У перехопленому документі під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора", який є у розпорядженні "Схем", йдеться про плани "заснування нової держави" у відповідь нібито на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини".

Реклама:

Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія".

"Маніфест" створено 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах РФ.

 

Документ починається з пояснень, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році нібито "втратила легітимність в межах УССР".

ВІДЕО ДНЯ

"У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави Україна ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу в свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться у "маніфесті".

Далі у документі наголошується, що так звана "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Ми будуємо свою державу на основі розуміння історичної та генетичної спорідненості та єдності триєдиного російського народу українців, білорусів та росіян, братської дружби та взаємодопомоги", – підкреслюють автори "маніфесту".

Православ’я називають "фундаментом нашої культури та ідентичності", при цьому українську мову називають "говіркою": "Визнаємо російську мову, так само як і українську говірку, рідною та мовою міжнаціонального спілкування, при рівності всіх мов та народностей".

Головною метою так званої "Південної Русі" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". Вони також анонсують проведення "всенародного референдуму".

"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".

Метадані документу під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" допомогли встановити ймовірного автора, Романова Романа Миколайовича, та дату його створення – 16 квітня.

 

Через метадані документу можна також встановити, до якої організації належить комп’ютер, на якому його було створено. Це – "ВПП "Единая Россия".

Людина із таким ПІБ справді має пряме відношення до правлячої в РФ пропутінської партії. Роман Миколайович Романов – це заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія". Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також вищу партійну школу "Єдиної Росії".

За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук в руки. Спочатку його отримав перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ, секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".

Зв’язатись із автором "маніфесту" Романом Романовим та заступником голови Федеральних зібрань Росії Андрієм Турчаком "Схемам" поки не вдалось. Бізнесмен Костянтин Малофєєв, почувши запитання журналіста про "маніфест Південної Русі" повідомив, що з журналістами не спілкується та поклав слухавку.

Теми: Росіяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: