Окупанти планують створення "Південної Русі" на території України – ЗМІ

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою "Південна Русь" на захоплених російською армією українських територіях.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: У перехопленому документі під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора", який є у розпорядженні "Схем", йдеться про плани "заснування нової держави" у відповідь нібито на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини".

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Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія".

"Маніфест" створено 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах РФ.

Документ починається з пояснень, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році нібито "втратила легітимність в межах УССР".

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"У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави Україна ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу в свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться у "маніфесті".

Далі у документі наголошується, що так звана "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Ми будуємо свою державу на основі розуміння історичної та генетичної спорідненості та єдності триєдиного російського народу українців, білорусів та росіян, братської дружби та взаємодопомоги", – підкреслюють автори "маніфесту".

Православ’я називають "фундаментом нашої культури та ідентичності", при цьому українську мову називають "говіркою": "Визнаємо російську мову, так само як і українську говірку, рідною та мовою міжнаціонального спілкування, при рівності всіх мов та народностей".

Головною метою так званої "Південної Русі" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". Вони також анонсують проведення "всенародного референдуму".

"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".

Метадані документу під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" допомогли встановити ймовірного автора, Романова Романа Миколайовича, та дату його створення – 16 квітня.

Через метадані документу можна також встановити, до якої організації належить комп’ютер, на якому його було створено. Це – "ВПП "Единая Россия".

Людина із таким ПІБ справді має пряме відношення до правлячої в РФ пропутінської партії. Роман Миколайович Романов – це заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія". Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також вищу партійну школу "Єдиної Росії".

За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук в руки. Спочатку його отримав перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ, секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".

Зв’язатись із автором "маніфесту" Романом Романовим та заступником голови Федеральних зібрань Росії Андрієм Турчаком "Схемам" поки не вдалось. Бізнесмен Костянтин Малофєєв, почувши запитання журналіста про "маніфест Південної Русі" повідомив, що з журналістами не спілкується та поклав слухавку.