Оккупанты планируют создание "Южной Руси" на территории Украины – СМИ

В Кремле рассматривают сценарий организации квазиобразования под названием "Южная Русь" на захваченных российской армией украинских территориях.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: В перехваченном документе под названием "Манифест Южнорусского народного Собора", которым располагают "Схемы", речь идет о планах "основания нового государства" в ответ якобы на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины".

Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в РФ партии "Единая Россия".

"Манифест" создан 16 апреля. В апреле его пересылали между собой во властных кругах РФ.

Документ начинается с объяснений, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году якобы "потеряло легитимность в пределах УССР".

"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", - говорится в "манифесте".

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Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – подчеркивают авторы "манифеста".

Православие называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", при этом украинский язык называют "наречием": "Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей".

Главной целью так называемой "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". Они также анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаём свободу и право волеизъявления крымчан, признаём выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется образовать "Южную Русь".

Метаданные документа под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" помогли установить предполагаемого автора, Романова Романа Николаевича, и дату его создания – 16 апреля.

Через метаданные документа можно также установить, к какой организации принадлежит компьютер, на котором он был создан. Это – "ППП "Единая Россия".

Человек с таким ФИО действительно имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Окончил исторический факультет Томского педагогического университета, где затем преподавал. Возглавляет также высшую партийную школу "Единой России".

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, этот "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил первый зампредседателя совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Впоследствии этот "манифест", по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единороссу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе".

Связаться с автором "манифеста" Романом Романовым и заместителем председателя Федеральных сборов России Андреем Турчаком "Схемам" пока не удалось. Бизнесмен Константин Малофеев, услышав вопрос журналиста о "манифесте Южной Руси", сообщил, что с журналистами не общается и положил трубку.