Росія заборонила в'їзд 592 канадцям, включаючи Трюдо і Фріланд

Росія оголосила заборону на в'їзд майже 600 громадян Канади, включаючи прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, за те, що вона назвала "ворожими діями" керівництва країни.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Віцепрем'єра Христя Фріланд також включено до списку з 592 осіб, яким заборонили в'їзд до Росії.

Реклама:

"Наголошуємо, що з російської сторони подібні санкції вводяться вимушено і виключно в порядку реакції на ворожі дії керівництва Канади", - йдеться у заяві.

28 квітня Палата громад Канади затвердила постанову, якою злочини російських військових в Україні визнаються геноцидом.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що все більше людей називали дії Росії в Україні геноцидом, і це абсолютно правильно.