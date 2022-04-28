Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запретила въезд 592 канадцам, включая Трюдо и Фриланд

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 21:21

Россия объявила запрет на въезд почти 600 гражданам Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, за то, что она назвала "враждебными действиями" руководства страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер Христя Фриланд также включена в список из 592 человек, которым запретили въезд в Россию.

Реклама:

"Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады", - говорится в заявлении.

28 апреля Палата общин Канады утвердила постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.

Ранее в этом месяце премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что все больше людей называли действия России в Украине геноцидом, и это совершенно верно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КанадаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: