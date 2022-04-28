Россия запретила въезд 592 канадцам, включая Трюдо и Фриланд

Россия объявила запрет на въезд почти 600 гражданам Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, за то, что она назвала "враждебными действиями" руководства страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер Христя Фриланд также включена в список из 592 человек, которым запретили въезд в Россию.

"Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады", - говорится в заявлении.

28 апреля Палата общин Канады утвердила постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.

Ранее в этом месяце премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что все больше людей называли действия России в Украине геноцидом, и это совершенно верно.