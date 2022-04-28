У Палаті представників почали розгляд закону про ленд-ліз для України
Четвер, 28 квітня 2022, 21:57
Палата представників проголосувала постанову про початок розгляду закону про ленд-ліз та захист демократії в Україні.
Джерело: засідання Палати представників.
Деталі: У Конгресі США у Палаті представників проголосували постанову про початок розгляду закону про ленд-ліз для України.
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Наразі триває обговорення парамметрів закону і пізніше в четвер має відбутись голосування.
Що передувало: Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Читайте детальніше - Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу
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