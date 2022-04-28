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У Палаті представників почали розгляд закону про ленд-ліз для України

Четвер, 28 квітня 2022, 21:57

Палата представників проголосувала постанову про початок розгляду закону про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

Джерело: засідання Палати представників.

Деталі: У Конгресі США у Палаті представників проголосували постанову про початок розгляду закону про ленд-ліз для України.

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Наразі триває обговорення парамметрів закону і пізніше в четвер має відбутись голосування.

Що передувало: Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Читайте детальніше - Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

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Теми: США
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