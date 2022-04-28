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В Палате представителей начали рассмотрение закона о ленд-лизе для Украины

Четверг, 28 апреля 2022, 21:57

Палата представителей проголосовала постановление о начале рассмотрения закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Источник: заседание Палаты представителей.

Детали: Сейчас идет обсуждение параметров закона и позже в четверг должно состояться голосование.

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Что предшествовало: Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект относительно восстановления программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Читайте подробнее - Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Темы: США
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