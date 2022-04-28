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Болгарія може замінити постачання газу з Росії - віцепрем'єр

Четвер, 28 квітня 2022, 22:06

Болгарія може замінити всі свої постачання газу з Росії і не зіткнеться з нестачею газу цієї зими.

Про це заявив віцепрем'єр Ассен Васильєв, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Заява прозвучала наступного дня після того, як "Газпром" перекрив потік у Болгарію, а також Польщею за відмову платити у рублях.

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходить із Росії.

"Ми можемо повністю замінити постачання російського газу постачанням газу з Південного газового коридору, а також постачанням ЗПГ до Греції та Туреччини, і цей план реалізується прямо зараз", — заявив журналістам у Брюсселі Васильєв.

"Проблем із поставками не буде навіть узимку", — додав він після переговорів із високопосадовцями ЄС.

Васильєв сказав, що долари, які Болгарія мала намір використати для оплати "Газпрому" за квітневі поставки, було повернено, і що Софія наразі не веде переговорів із російською компанією щодо врегулювання проблеми.

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Теми: Болгаріягаз
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