Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария может заменить поставки газа из России - вице-премьер

Четверг, 28 апреля 2022, 22:06

Болгария может заменить все свои поставки газа из России и не столкнется с нехваткой газа этой зимой.

Об этом заявил вице-премьер Ассен Василев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как "Газпром" перекрыл поток в Болгарию, а также Польшей за отказ платить в рублях.

Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступает из России.

"Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас", — заявил журналистам в Брюсселе Василев.

"Проблем с поставками не будет даже зимой", — добавил он после переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС.

Василев сказал, что доллары, которые Болгария намеревалась использовать для оплаты "Газпрому" за апрельские поставки, были возвращены, и что София в настоящее время не ведет переговоров с российской компанией по урегулированию проблемы.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии.

Темы: Болгариягаз
Главное сегодня

Польша передала Украине более 200 танков

обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Байден ответил на газовый шантаж России

Все новости...
Болгария
Премьер Болгарии убежден, что Украина выиграет войну с РФ
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии - Зеленский
Премьер Болгарии инициировал кампанию по сбору пожертвований для Украины
Последние новости
13:06
Binance заблокировал криптокошельки падчерицы Лаврова и дочери Пескова
13:01
В Гданьске появилась площадь "Героического Мариуполя"
12:43
Первое судно с украинским зерном загрузили для экспорта в порту Румынии
12:34
Грузинская Borjomi временно прекращает производство из-за санкций
12:25
Евросоюз выступил с заявлением из-за провокаций в Приднестровье
12:23
Польша передала Украине более 200 танков
12:19
Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале
12:12
Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР
12:09
обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка
12:04
Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия
Все новости...