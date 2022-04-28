Болгария может заменить поставки газа из России - вице-премьер

Болгария может заменить все свои поставки газа из России и не столкнется с нехваткой газа этой зимой.

Об этом заявил вице-премьер Ассен Василев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как "Газпром" перекрыл поток в Болгарию, а также Польшей за отказ платить в рублях.

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Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступает из России.

"Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас", — заявил журналистам в Брюсселе Василев.

"Проблем с поставками не будет даже зимой", — добавил он после переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС.

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Василев сказал, что доллары, которые Болгария намеревалась использовать для оплаты "Газпрому" за апрельские поставки, были возвращены, и что София в настоящее время не ведет переговоров с российской компанией по урегулированию проблемы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии.