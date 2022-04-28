Генсек ООН визнав, що Радбез ООН не впорався з російським нападом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування його роботою.

"Слів про солідарність недостатньо", - наголосив він.

"Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", - визнав генсек.

Гутерреш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

"Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно", - додав генеральний секретар.

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Як повідомлялося, у четвер генсек ООН відвідав Бородянку.

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