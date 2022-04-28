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Генсек ООН признал, что Совбез ООН не справился с российским нападением

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 22:34
Генсек ООН признал, что Совбез ООН не справился с российским нападением
антониу гутерреш в киеве 28 апреля. фото: пресс-служба опу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез не сделал того, что должен был в контексте нападения РФ на Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Гутерреш признал, что Совбез – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.

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"Слов о солидарности недостаточно", – подчеркнул он.

"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", – признал генсек.

Гутерреш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.

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"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.

Как сообщалось, в четверг генсек ООН посетил Бородянку.

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Темы: ООНвойнаРосcиямеждународная общественность
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