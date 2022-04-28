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Зеленський подякував за 33 мільярди доларів від США, але нагадав, що Росія шкодить усьому світу

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 22:53
фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський подякував рішенню влади США надати Україні 33 мільярди долари допомоги, але наголосив, що масштаб збитків від Росії для цілого світу буде ще більшим.

Джерело: вечірнє звернення президента Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту.

По-перше, Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі. Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок – недешевий. Але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка Сполучених Штатів є необхідною. Разом ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі.".

Деталі: Президент додав, що Україна з партнерами вивчає механізми конфіскації заморожених активів російських установ та можновладців. Вилучені кошти росіян скерують на рахунки України для відбудови і відновлення після війни.

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Передісторія:

  • Президент США Джо Байден звернеться до Конґресу з проханням виділити Україні допомогу в обсязі 33 мільярди доларів, понад 20 з яких призначаються для закупівлі озброєння. Крім того, США хочуть створити юридичний механізм для конфіскації заморожених активів підсанкційних росіян та фінансування допомоги для України.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США хочуть передати Україні заморожені активи Центрального банку Росії.
  • 27 квітня Конґрес США ухвалив рамковий законопроєкт, який дозволить створити більш детальні механізми щодо конфіскації майна й фінансів росіян задля допомоги та сприяння розвитку України.

Теми: ЗеленськийСШАгрошіРосія
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