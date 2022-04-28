Зеленський подякував за 33 мільярди доларів від США, але нагадав, що Росія шкодить усьому світу
Президент Володимир Зеленський подякував рішенню влади США надати Україні 33 мільярди долари допомоги, але наголосив, що масштаб збитків від Росії для цілого світу буде ще більшим.
Джерело: вечірнє звернення президента Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту.
По-перше, Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.
Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі. Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок – недешевий. Але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка Сполучених Штатів є необхідною. Разом ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі.".
Деталі: Президент додав, що Україна з партнерами вивчає механізми конфіскації заморожених активів російських установ та можновладців. Вилучені кошти росіян скерують на рахунки України для відбудови і відновлення після війни.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден звернеться до Конґресу з проханням виділити Україні допомогу в обсязі 33 мільярди доларів, понад 20 з яких призначаються для закупівлі озброєння. Крім того, США хочуть створити юридичний механізм для конфіскації заморожених активів підсанкційних росіян та фінансування допомоги для України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США хочуть передати Україні заморожені активи Центрального банку Росії.
- 27 квітня Конґрес США ухвалив рамковий законопроєкт, який дозволить створити більш детальні механізми щодо конфіскації майна й фінансів росіян задля допомоги та сприяння розвитку України.