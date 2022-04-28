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Зеленский поблагодарил за 33 миллиарда долларов от США, но напомнил, что Россия вредит всему миру

Денис КарловскийЧетверг, 28 апреля 2022, 22:53
фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за решение предоставить Украине 33 миллиарда долларов помощи, но подчеркнул, что масштаб ущерба от России для всего мира будет еще больше.

Источник: вечернее обращение президента Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты.

Во-первых, Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 миллиарда долларов. В частности, более 20 миллиардов могут пойти на оборону. Еще более 8 миллиардов долларов запланированы на экономическую поддержку. Еще 3 миллиарда долларов будут направлены на гуманитарную помощь.

Это очень важный шаг Соединенных Штатов. И я благодарен за него американскому народу и лично Президенту Байдену. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы можем точно остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе".

Детали: Президент добавил, что Украина с партнерами изучает механизмы конфискации замороженных активов российских учреждений и богатых россиян. Изъятые средства россиян будут направлены на счета Украины для восстановления и восстановления после войны.

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Предыстория:

  • Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с просьбой выделить Украине помощь в объеме 33 миллиарда долларов, более 20 из которых предназначаются для закупки вооружения. Кроме того США хотят создать юридический механизм для конфискации замороженных активов подсанкционных россиян и финансирования помощи для Украины.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят передать Украину замороженные активы Центрального банка России.
  • 27 апреля Конгресс США принял рамочный законопроект, который позволит создать более детальные механизмы конфискации имущества и финансов россиян для помощи и содействия развитию Украины.

Темы: ЗеленскийСШАденьгиРосcия
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