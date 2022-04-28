Зеленский поблагодарил за 33 миллиарда долларов от США, но напомнил, что Россия вредит всему миру

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за решение предоставить Украине 33 миллиарда долларов помощи, но подчеркнул, что масштаб ущерба от России для всего мира будет еще больше.

Источник: вечернее обращение президента Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты.

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Во-первых, Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 миллиарда долларов. В частности, более 20 миллиардов могут пойти на оборону. Еще более 8 миллиардов долларов запланированы на экономическую поддержку. Еще 3 миллиарда долларов будут направлены на гуманитарную помощь.

Это очень важный шаг Соединенных Штатов. И я благодарен за него американскому народу и лично Президенту Байдену. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос в помощь нашему государству. Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы можем точно остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе".

Детали: Президент добавил, что Украина с партнерами изучает механизмы конфискации замороженных активов российских учреждений и богатых россиян. Изъятые средства россиян будут направлены на счета Украины для восстановления и восстановления после войны.

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