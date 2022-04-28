Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: внаслідок наїздів на міни один загиблий, троє поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 23:04
фото з Facebook Нєбитова

На Київщині у четвер внаслідок наїздів на міни на деокупованій території одна людина загинула, трьох поранено.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

 
всі фото з Facebook Нєбитова

Деталі: Один з вибухів стався у селі Маковище Бучанського району, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу.

Постраждалих отримав перелом ліктьового суглоба і стегна.

При цьому поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін, зазначив Нєбитов.

 

Другий вибух стався в Макарівському районі, коли бригада електриків відновлювала електроенергію й виїхала на польову дорогу.

 

"Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", - повідомив голова поліції Київщини.  

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що такі трагедії на деокупованій території фіксуються практично щодня.

Теми: Київська областьмінуванняполіція
Головне сьогодні

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв’язано, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

відеоРосійський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Усі новини...
Київська область
Фастів на Київщині теж атакували ракетами
Генсек ООН приїхав у Бородянку
Київщина: у деокупованому селі трактор наїхав на російську міну
Останні новини
23:34
ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям
22:58
Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
22:45
На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено
22:41
США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце
22:39
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
22:37
Потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено
22:29
Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський
22:26
відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині
22:12
РФ ніколи не оговтається від наслідків, якщо застосує ядерну зброю – Нуланд
22:09
НБУ: при виїзді за кордон на власному автомобілі потрібно мати поліс "Зелена картка"
Усі новини...