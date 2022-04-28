Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: внаслідок наїздів на міни один загиблий, троє поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 23:04
Київщина: внаслідок наїздів на міни один загиблий, троє поранених
фото з Facebook Нєбитова

На Київщині у четвер внаслідок наїздів на міни на деокупованій території одна людина загинула, трьох поранено.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

 
всі фото з Facebook Нєбитова

Деталі: Один з вибухів стався у селі Маковище Бучанського району, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу.

Реклама:

Постраждалих отримав перелом ліктьового суглоба і стегна.

При цьому поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін, зазначив Нєбитов.

 

Другий вибух стався в Макарівському районі, коли бригада електриків відновлювала електроенергію й виїхала на польову дорогу.

ВІДЕО ДНЯ
 

"Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", - повідомив голова поліції Київщини.  

Він додав, що такі трагедії на деокупованій території фіксуються практично щодня.

Теми: Київська областьмінуванняполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: