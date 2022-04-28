Київщина: внаслідок наїздів на міни один загиблий, троє поранених

На Київщині у четвер внаслідок наїздів на міни на деокупованій території одна людина загинула, трьох поранено.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

всі фото з Facebook Нєбитова

Деталі: Один з вибухів стався у селі Маковище Бучанського району, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу.

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Постраждалих отримав перелом ліктьового суглоба і стегна.

При цьому поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін, зазначив Нєбитов.

Другий вибух стався в Макарівському районі, коли бригада електриків відновлювала електроенергію й виїхала на польову дорогу.

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"Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", - повідомив голова поліції Київщини.

Він додав, що такі трагедії на деокупованій території фіксуються практично щодня.