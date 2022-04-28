Киевщина: в результате наездов на мины один погибший, трое раненых
В Киевской области в четверг в результате наездов на мины на деоккупированной территории один человек погиб, трое ранены.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook
Детали: Один из взрывов произошел в селе Маковище Бучанского района, когда работники энергетической компании выехали на полевую дорогу.
Пострадавший получил перелом локтевого сустава и бедра.
При этом вблизи места детонации было обнаружено еще 5 таких мин, отметил Небитов.
Второй взрыв произошел в Макаровском районе, когда бригада электриков восстанавливала электроэнергию и выехала на полевую дорогу.
"Один работник погиб, еще двое ранены в результате наезда на мину", - сообщил глава полиции Киевской области.
Он добавил, что подобные трагедии на деоккупированной территории фиксируются практически ежедневно.