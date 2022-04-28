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Киевщина: в результате наездов на мины один погибший, трое раненых

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 23:04
фото с Facebook Небитова

В Киевской области в четверг в результате наездов на мины на деоккупированной территории один человек погиб, трое ранены.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

 
Все фото с Facebook Небитова

Детали: Один из взрывов произошел в селе Маковище Бучанского района, когда работники энергетической компании выехали на полевую дорогу.

Пострадавший получил перелом локтевого сустава и бедра.

При этом вблизи места детонации было обнаружено еще 5 таких мин, отметил Небитов.

 

Второй взрыв произошел в Макаровском районе, когда бригада электриков восстанавливала электроэнергию и выехала на полевую дорогу.

 

"Один работник погиб, еще двое ранены в результате наезда на мину", - сообщил глава полиции Киевской области.

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Он добавил, что подобные трагедии на деоккупированной территории фиксируются практически ежедневно.

Темы: Киевская областьминированиеполиция
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