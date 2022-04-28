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Зеленський попереджає російських покидьків: знайдемо всіх, дехто до суду не доживе

Мазуренко Альона Четвер, 28 квітня 2022, 23:29
Зеленський. ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде та покарає всіх російських покидьків, які вчиняли звірства в Україні. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо та примусимо відповідати.

Перші десять російських військових із 64-ї мотострілецької бригади сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі Київської області, отримали статус підозрюваних.

Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо.

Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності.

Втім, дехто з них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Але тільки з однієї причини. Цю російську бригаду перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від наших військових".

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Теми: ЗеленськийБучаРосіявійна
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