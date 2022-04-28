Зеленский предупреждает российских подонков: найдем всех, кое-кто до суда не доживет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет и накажет всех российских подонков, которые совершали зверства в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать.

Первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Буче Киевской области, получили статус подозреваемых.

Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем.

Как найдем и всех других российских извергов, которые убивали, пытали украинцев. Которые издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности.

Впрочем, некоторые из них все же могут не дожить до суда и справедливого наказания. Но только по одной причине. Эту российскую бригаду перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от наших военных".