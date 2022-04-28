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Конгрес США остаточно схвалив ленд-ліз для України

Четвер, 28 квітня 2022, 23:27

Палата представників схвалила законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни. Новий законопроект дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вказано на Twitter-сторінці Палати представників.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

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Нагадаємо, Сенат США 6 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

Тепер закон мають відправити на підпис президенту Байдену.

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Читайте детальніше: Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

Теми: США
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