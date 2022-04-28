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Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины

Четверг, 28 апреля 2022, 23:27

Палата представителей одобрила законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Новый законопроект позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на Twitter-странице Палаты представителей.

Инициативу поддержало 417 законодателей, против – только 10.

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Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Напомним, Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

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Теперь закон должна подписать президент Джо Байден. 

Читайте подробнее: Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Темы: США
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