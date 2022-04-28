Росія нарощує сили у небі, але ППО України не дрімає: знищено 15 цілей

У четвер 28 квітня Збройні сили України вразили 15 повітряних цілей російських окупантів

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: 28 квітня противник нарощує свої сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування.

П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу.

На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34".

Деталі: Таким чином загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей:

- 1 літак (Су-34);

ВІДЕО ДНЯ

- 5 крилатих ракет;

- 9 БпЛА.

Авіація Повітряних сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України.