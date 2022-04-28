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Россия наращивает силы в небе, но ПВО Украины не дремлет: уничтожены 15 целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 23:54
Россия наращивает силы в небе, но ПВО Украины не дремлет: уничтожены 15 целей

В четверг 28 апреля Вооруженные силы Украины поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: 28 апреля противник наращивает свои силы и средства как на земле, так и в небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиционного и морского базирования.

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Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" были сбиты в течение суток. Также противных увеличивает присутствие БПЛА в украинском небе, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона. Поражены 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа.

В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34".

Детали: Таким образом, за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей:

ВИДЕО ДНЯ

- 1 самолет (Су-34);

- 5 крылатых ракет;

- 9 БпЛА.

Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины.

Темы: война
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