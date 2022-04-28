Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия наращивает силы в небе, но ПВО Украины не дремлет: уничтожены 15 целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 23:54

В четверг 28 апреля Вооруженные силы Украины поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: 28 апреля противник наращивает свои силы и средства как на земле, так и в небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиционного и морского базирования.

Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" были сбиты в течение суток. Также противных увеличивает присутствие БПЛА в украинском небе, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона. Поражены 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа.

В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34".

Детали: Таким образом, за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-34);

ВИДЕО ДНЯ

- 5 крылатых ракет;

- 9 БпЛА.

Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины.

Темы: война
Главное сегодня

Польша передала Украине более 200 танков

обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Байден ответил на газовый шантаж России

Все новости...
война
Регионы: был удар по Краматорску, с "Азовстали" надеются вывести гражданских
"Один труп у нас долго не закапывали – говорили, что это российский наводчик". История спасения из оккупированного Изюма
Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк
Последние новости
13:06
Binance заблокировал криптокошельки падчерицы Лаврова и дочери Пескова
13:01
В Гданьске появилась площадь "Героического Мариуполя"
12:47
В Фастове в результате ракетного удара два человека попали в больницу
12:43
Первое судно с украинским зерном загрузили для экспорта в порту Румынии
12:34
Грузинская Borjomi временно прекращает производство из-за санкций
12:25
Евросоюз выступил с заявлением из-за провокаций в Приднестровье
12:23
Польша передала Украине более 200 танков
12:19
Продажи Apple могут упасть на 8 миллиардов долларов в этом квартале
12:12
Ликвидировали еще одного предателя, уже в Луганской области – ГУР
12:09
обновлено от 10.44Киев: от ракетного обстрела 28 апреля погибла журналистка
Все новости...