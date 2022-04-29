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Війна в Україні може тривати роками – Столтенберг

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 00:04
Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить  підтримати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може "затягнутися і тривати місяцями і роками".   

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на SNN, таку заяву він зробив під час молодіжного саміту НАТО, що проходить у Брюсселі. 

"Ми продовжуватимемо чинити максимальний тиск на президента Путіна - шляхом введення санкцій, надання економічної, а також військової підтримки Україні, щоб він припинив війну. Але ми повинні бути готові до довгострокової перспективи", — заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу додає - "В Україні дуже непередбачувана і нестабільна ситуація. Існує ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяцями і роками".  

Столтенберг також заявив, що союзники по НАТО готуються допомогти Києву перейти від "старого радянського обладнання до більш сучасного стандартного озброєння та систем", але додав, що це "вимагатиме додаткової підготовки". 

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

Цей центр управління також керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

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Нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць, заявив раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін. 

Остін також зазначив, що США "зрушать небо і землю" для підтримки України. 

Теми: НАТОвійна
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