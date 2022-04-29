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Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 00:04
Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддержать Украину против российского вторжения в войне, которая может "затянуться и длиться месяцами и годами".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SNN, такое заявление он сделал во время проходящего в Брюсселе молодежного саммита НАТО.

"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на президента Путина – путем введения санкций, оказания экономической, а также военной поддержки Украине, чтобы он прекратил войну. Но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса добавляет - "В Украине очень непредсказуемая и нестабильная ситуация. Есть вероятность, что эта война затянется и продлится месяцами и годами".

Столтенберг также заявил, что союзники по НАТО готовятся помочь Киеву перейти от "старого советского оборудования к более современному стандартному вооружению и системам", но добавил, что это "требует дополнительной подготовки".

Напомним, накануне Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.

Этот центр управления также будет управлять сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

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Новая группа союзников будет собираться регулярно раз в месяц, заявил ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

Остин также отметил, что США "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины.

Темы: НАТОвойна
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