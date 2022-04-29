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Чорногорія отримала прозахідний уряд

П'ятниця, 29 квітня 2022, 00:45

Чорногорський парламент призначив новий уряд країни, який має замінити про сербський та проросійський Кабмін Здравко Крівокапіча.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Vijesti.

За обрання нового уряду та експозицію прем'єр-міністра проголосували 45 депутатів нової більшості.

 Головою 43-го уряду Чорногорії став Дрітан Абазович, який в попередньому уряді займав посаду віце-прем'єра.

"Давайте разом побудуємо європейську Чорногорію, яка буде служити честі всіх громадян Чорногорії", – заявив Абазович після призначення.

Новий уряд буде рекордно великим - він матиме 18 міністерств, чотирьох віцепрезидентів, які поєднуватимуть ці посади з міністерськими, а також двох міністрів без портфелів.

Нагадаємо, попередній уряд отримав вотум недовіри від парламенту ще у лютому.

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Попередній уряд сформували в грудні 2020 року просербський Демократичний фронт, демократи та рух URA.

Крах уряду лише через 14 місяців відбувається на тлі політичного глухого кута. Партнери по коаліції постійно сперечалися з кількох питань, зокрема щодо впливу Сербії та Сербської православної церкви на внутрішні справи Чорногорії.

Абазович запропонував сформувати уряд меншості обмеженого терміну правління, який би розблокував європейську інтеграцію та підготував умови для чесних виборів.

Теми: Чорногоріявибори
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