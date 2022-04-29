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Черногория получила прозападное правительство

Пятница, 29 апреля 2022, 00:45

Черногорский парламент назначил новое правительство страны, которое должно заменить о сербском и пророссийском Кабмине Здравко Кривокапича.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Vijesti.

За избрание нового правительства и экспозицию премьер-министра проголосовали 45 депутатов нового большинства.

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Главой 43-го правительства Черногории стал Дритан Абазович, в предыдущем правительстве занимавший должность вице-премьера.

"Давайте вместе построим европейскую Черногорию, которая будет служить чести всех граждан Черногории", – заявил Абазович после назначения.

Новое правительство будет рекордно большим - у него будет 18 министерств, четыре вице-президента, которые будут объединять эти должности с министерскими, а также двух министров без портфелей.

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Напомним, предыдущее правительство получило вотум недоверия от парламента еще в феврале.

Предыдущее правительство сформировали в декабре 2020 просербский Демократический фронт, демократы и движение URA.

Крах правительства только через 14 месяцев происходит на фоне политического тупика. Партнеры по коалиции постоянно спорили по нескольким вопросам, в частности, по влиянию Сербии и Сербской православной церкви на внутренние дела Черногории.

Абазович предложил сформировать правительство меньшинства ограниченного срока правления, который разблокировал бы европейскую интеграцию и подготовил условия для честных выборов.

Темы: Черногориявиборы
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