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Британія відправить 8 тисяч військових у Європу на масштабні навчання

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 02:29
Британія відправить 8 тисяч військових у Європу на масштабні навчання
Війська Великої Британії, фото getty images

Велика Британія відправить до Європи близько 8 тисяч військових на масштабні навчання.

Джерело: The Guardian

Деталі: Цього літа навчання будуть розгорнуті в країнах від Фінляндії до Північної Македонії згідно з планами, посиленими після вторгнення Росії в Україну.

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До них приєднаються десятки тисяч військовослужбовців НАТО і Об’єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція.

У Міністерстві оборони Британії заявили, що навчання були давно сплановані та посилені у відповідь на вторгнення Росії в Україну в кінці лютого.

Міністр оборони Бен Воллес сказав: "Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни".

ВІДЕО ДНЯ

Королівські війська залучать до навчань у Фінляндії, яка має 830-мильний (1309-кілометровий) сухопутний кордон з Росією.

Теми: Велика Британіяармія
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