Британия отправит 8 тысяч военных в Европу на масштабные учения

Великобритания отправит в Европу около 8 тысяч военных на масштабные учения.

Источник: The Guardian

Детали: Этим летом учения будут развернуты в странах от Финляндии до Северной Македонии согласно планам, усиленным после вторжения России в Украину.

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К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция.

В Министерстве обороны Британии заявили, что учения были давно спланированы и усилены в ответ на вторжение России в Украину в конце февраля.

Министр обороны Бен Уоллес сказал: "Безопасность Европы никогда не была более важной. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенных экспедиционных силах, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных разворачиваний со времен холодной войны".

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Королевские войска привлекут к учениям в Финляндии, имеющей 830-мильную (1309-километровую) сухопутную границу с Россией.