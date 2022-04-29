Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия отправит 8 тысяч военных в Европу на масштабные учения

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 02:29
Войска Великобритании, фото getty images

Великобритания отправит в Европу около 8 тысяч военных на масштабные учения.

Источник: The Guardian

Детали: Этим летом учения будут развернуты в странах от Финляндии до Северной Македонии согласно планам, усиленным после вторжения России в Украину.

К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция.

В Министерстве обороны Британии заявили, что учения были давно спланированы и усилены в ответ на вторжение России в Украину в конце февраля.

Министр обороны Бен Уоллес сказал: "Безопасность Европы никогда не была более важной. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенных экспедиционных силах, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных разворачиваний со времен холодной войны".

Королевские войска привлекут к учениям в Финляндии, имеющей 830-мильную (1309-километровую) сухопутную границу с Россией.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобританияармия
Главное сегодня

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Из-за нехватки горючего киевлян просят не ездить на собственных авто

фото Тотальный контроль и гетто: мариупольцам раздают "правила" жизни в оккупации – советник мэра

Харьковщина: ВСУ отбили стратегически важный населенный пункт возле Харькова

Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Все новости...
Великобритания
Черноморский флот РФ, несмотря на потери, способен бить по Украине - разведка Британии
Минобороны Британии сообщило об объеме нелетальной помощи, предоставленной Украине
Британия призывает союзников отправить в Украину военные самолеты
Последние новости
17:45
Для украинцев запустили бесплатный курс психологической помощи
17:42
Годовая инфляция в еврозоне в апреле обновила рекорд шестой месяц подряд
17:30
видеоНа росТВ пугают страны Европы ядерным ударом за помощь Украине
17:24
Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер
17:21
Польша готова защищать авиапространство Словакии, если та передаст самолеты Украине
17:17
Выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 миллиарда долларов – Forbes
17:11
Оккупанты отказались от референдума на Херсонщине и уже раздают пенсии
17:02
Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве
16:57
Дефолт РФ снова отменяется: погасили евробонды в долларах
16:46
В столице Исландии площадь у посольства РФ назвали в честь Киева
Все новости...