Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі США заявляють, що готові підтримати запит Байдена на $33 млрд для України – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 03:08
Пелосі, фото: Getty Images

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що федеральний орган готовий підтримати запити президента Джо Байдена на виділення 33 мільярди доларів допомоги Україні.

Джерело: Пелосі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку".

Деталі: Ідеться про 3 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів.

Пелосі зазначила, що наразі Конгрес працює над розв'язанням багатьох важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів, що ці запити будуть затверджені.

Вона також підкреслила, що Сполучені Штати готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, у тому числі у сфері оборони, економіки й гуманітарних потреб.

Спікерка нижньої палати Конгресу нагадала, що минулого тижня мала зустріч із прем’єром України Денисом Шмигалем, і ці питання були предметом обговорень.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАвійнаУкраїна
Головне сьогодні

США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв’язано, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

Усі новини...
США
Конгрес США остаточно схвалив ленд-ліз для України
Зеленський подякував за 33 мільярди доларів від США, але нагадав, що Росія шкодить усьому світу
У Палаті представників почали розгляд закону про ленд-ліз для України
Останні новини
03:15
ЗМІ: Росіяни на кілька днів відстають від власного графіка наступу на Донбасі
02:10
США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням
01:09
Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині
00:21
Один штурмовик і 9 безпілотників: ППО продовжує нищити цілі ворога
00:19
Білорусь звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників
23:34
ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям
22:58
Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
22:45
На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено
22:41
США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце
22:39
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
Усі новини...