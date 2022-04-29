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У Конгресі США заявляють, що готові підтримати запит Байдена на $33 млрд для України – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 03:08
У Конгресі США заявляють, що готові підтримати запит Байдена на $33 млрд для України – ЗМІ
Пелосі, фото: Getty Images

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що федеральний орган готовий підтримати запити президента Джо Байдена на виділення 33 мільярди доларів допомоги Україні.

Джерело: Пелосі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку".

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Деталі: Ідеться про 3 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів.

Пелосі зазначила, що наразі Конгрес працює над розв'язанням багатьох важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів, що ці запити будуть затверджені.

Вона також підкреслила, що Сполучені Штати готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, у тому числі у сфері оборони, економіки й гуманітарних потреб.

ВІДЕО ДНЯ

Спікерка нижньої палати Конгресу нагадала, що минулого тижня мала зустріч із прем’єром України Денисом Шмигалем, і ці питання були предметом обговорень.

Теми: СШАвійнаУкраїна
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