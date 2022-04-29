В Конгрессе США заявляют, что готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины – СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что федеральный орган готов поддержать запросы президента Джо Байдена на выделение 33 миллиарда долларов помощи Украине.

Источник: Пелоси, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку".

Детали: Речь идет о 3 миллиардах долларов в поддержку Украины, а также о новых юридических инструментах для усиления санкций и изъятия активов российских олигархов.

Пелоси отметила, что Конгресс сейчас работает над решением многих важных вопросов. При этом, по ее словам, нет сомнений в том, что эти запросы будут утверждены.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы выделять помощь в таких объемах, необходимых Украине, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей.

Спикер нижней палаты Конгресса напомнила, что на прошлой неделе встречалась с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, и эти вопросы были предметом обсуждений.