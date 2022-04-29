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Хакери розсилають вірус під виглядом указу президента

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 03:50
Хакери розсилають вірус під виглядом указу президента
фото: Getty Images

Кіберзловмисники розсилають листи, після відкриття яких комп'ютери вражає шкідлива програма Meterpreter.

Джерело: Центр протидії дезінформації у Facebook

Дослівно: "Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України.

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Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Деталі: Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".

У разі їх відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

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Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України.

Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської "Азовсталі".

Теми: хакерикібербезпека
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