Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хакеры рассылают вирус под видом указа президента

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 03:50
Хакеры рассылают вирус под видом указа президента
фото: Getty Images

Киберзлоумышленники рассылают письма, после открытия которых компьютеры поражает вредоносная программа Meterpreter.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Facebook

Дословно: "Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины.

Реклама:

На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Детали: Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso".

В случае их открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

ВИДЕО ДНЯ

Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно осуществляли кибератаки на государственные организации Украины.

В частности, распространяли опасные электронные письма с темой о мариупольской "Азовстали".

Темы: хакерыкибербезопасность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
хакеры
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: