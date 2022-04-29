Хакеры рассылают вирус под видом указа президента

Киберзлоумышленники рассылают письма, после открытия которых компьютеры поражает вредоносная программа Meterpreter.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Facebook

Дословно: "Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины.

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На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Детали: Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso".

В случае их открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

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Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно осуществляли кибератаки на государственные организации Украины.

В частности, распространяли опасные электронные письма с темой о мариупольской "Азовстали".