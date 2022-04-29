ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ найближчим часом згорне роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Джерело: пресслужба ОБСЄ

Деталі: Це рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді Організації з безпеки та співпраці в Європі 31 березня 2022 року щодо продовження мандату місії.

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Пряма мова Рау: "Це нелегке рішення. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття Місії.

Місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню та роботі над послабленням наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ заслуговує нашої високої оцінки та вдячності".

Деталі: Рау запевнив, що ОБСЄ буде продовжувати свою діяльність в Україні відповідно до наявних зобов'язань ОБСЄ.

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"Польське головування продовжить співпрацювати з державами-учасницями, щоб вивчити альтернативи щодо майбутньої ролі ОБСЄ в Україн", – додав він.

Генсек організації Шмід зазначила, що місія грала життєво важливу роль впродовж 8 років, надаючи об’єктивну інформацію про події на місцях та сприяючи діалогу сторін.

"ОБСЄ негайно розпочне оперативні, адміністративні та фінансові кроки для максимально відповідального та економічно ефективного закриття Місії, при цьому безпека членів місії по всій Україні залишатиметься пріоритетом", – сказала Шмід.