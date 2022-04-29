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ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 07:31

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид объявили, что ОБСЕ в ближайшее время свернет работу Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Источник: пресс-служба ОБСЕ

Детали: Это решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете  Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.

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Прямая речь Рау: "Это нелегкое решение. Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия Миссии.

Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по ослаблению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей высокой оценки и благодарности".

Детали: Рау заверил, что ОБСЕ будет продолжать свою деятельность в Украине в соответствии с существующими обязательствами ОБСЕ.

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"Польское председательство продолжит сотрудничать с государствами-участниками, чтобы изучить альтернативы будущей роли ОБСЕ в Украине", - добавил он.

Генсек организации Шмид отметила, что миссия играла жизненно важную роль в течение 8 лет, предоставляя объективную информацию о событиях на местах и ​​содействуя диалогу сторон.

"ОБСЕ немедленно приступит к оперативным, административным и финансовым шагам для максимально ответственного и экономически эффективного закрытия Миссии, при этом безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом", - сказала Шмид.

Темы: ОБСЕУкраинаРосcиявойна
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