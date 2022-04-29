Луганщина: ворог 10 разів обстріляв міста, тривають бої за Оріхове

У Луганській області під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.

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У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.

Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – гасили декілька годин.

Пряма мова: "Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

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Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ".